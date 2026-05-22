Небензя: Запад никак не реагирует на расправы над инакомыслящими на Украине

Москва22 мая Вести.Западные институты по защите прав человека оставляют без внимания похищения людей на Украине и борьбу Киева с инакомыслием. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

Он напомнил, что киевский режим упрятал оппозицию в застенки. Мужчин призывного возраста похищают на улицах, калечат, отправляют на фронт или убивают.

И как же на все это реагируют западные радетели за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и лишь либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам заявил Небензя

Ранее сообщалось, что мужчины на Украине массово бегут за рубеж от насильственной мобилизации. С 2022 года порядка 32 тысяч человек незаконно пересекли границу через румынские Карпаты.