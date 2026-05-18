Тысячи украинцев бегут от мобилизации через Карпаты

Москва18 мая Вести.Около 32 тысяч украинцев с начала конфликта незаконно пересекли границу через румынские Карпаты, чтобы избежать мобилизации. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В тексте приводится история 26-летнего жителя Ивано-Франковска, который после получения повестки ушел в горы без необходимого снаряжения. Мужчину нашли в коме с высокой температурой. Беженцу удалось выжить, однако он потерял обе почки и теперь нуждается в диализе.

По данным издания, в румынских Карпатах погибли как минимум 39 человек, а спасательные службы провели почти 400 операций по поиску и эвакуации людей.

Ранее ирландский министр юстиции Джим О'Каллаган заявил, что украинских беженцев необходимо вернуть на родину. Для этого нужно создать специальные механизмы, считает он.