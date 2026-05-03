В Ирландии 16 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья

Тысячи украинских беженцев лишатся государственного жилья в Ирландии В Ирландии 16 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья

Москва3 мая Вести.Тысячи украинских беженцев могут остаться без жилья в Европе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявление министра по вопросам иммиграции Ирландии Колм Брофи.

Брофи рассказал, что украинцы в Европе в большинстве своем "очень стойкие в плане выбора жилья", и им помогает украинская община. Поэтому правительство страны приняло новую стратегию по размещению беженцев.

Согласно новой стратегии, около 16 тысяч украинцев, проживающих в государственном жилье, в том числе в гостиницах и других коммерческих помещениях, должны найти альтернативное жилье пишет УНИАН

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказывал, что Ирландия "устала содержать" украинских беженцев, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины со стороны властей страны.