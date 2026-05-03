В Ирландии 16 тысяч украинских беженцев хотят оставить без жилья

В Ирландии 16 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья В Ирландии 16 тысяч украинских беженцев хотят оставить без жилья

Москва3 мая Вести.Тысячи украинских беженцев в Ирландии могут столкнуться с трудностями, связанными с местом проживания. Такую информацию распространили украинские СМИ.

По словам министра по вопросам иммиграции Ирландии Колма Брофи, беженцы, приехавшие из украинских городов, проявляют стойкость, когда дело касается места жительства. Министр заявил, что некоторые не могут найти жилье, но большинству это удается.

Однако, как следует из публикаций ряда изданий, теперь положение приехавших в страну людей ухудшилось. В материалах СМИ сказано, что была принята новая правительственная стратегия по вопросам размещения беженцев. Из-за нее 16 тысячам украинских беженцев, которые размещены в государственном жилье, включая гостиницы, придется искать новое место.

О том, что Совет Евросоюза начнет постепенно отменять программу приема беженцев с Украины, сообщалось еще осенью прошлого года.