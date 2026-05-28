В Европе ужесточили меры по содержанию украинских беженцев

Москва28 мая Вести.В странах Евросоюза наблюдается тенденция к ужесточению условий пребывания украинских беженцев. Об этом сообщает издание The European Conservative.

В статье указывается, что, по мнению европейских правительств, сохранение прежних объемов экстренной финансовой помощи украинским беженцам в долгосрочной перспективе невозможно.

По информации издания, целый ряд государств уже внедряет конкретные ограничительные меры. Так, власти Германии существенно урезали размеры социальных выплат, а в Польше обязательным условием для нахождения в стране стало официальное трудоустройство прибывших. Ирландия, в свою очередь, ввела систему денежных поощрений для тех украинцев, которые выразят готовность добровольно вернуться на родину. К списку стран, сокращающих поддержку, также присоединилась Чехия.

Автор публикации подчеркивает, что готовность помогать беженцам стремительно снижается на всем пространстве ЕС. Такая смена парадигмы напрямую связана с внутренними экономическими трудностями в Европе.

Ранее швейцарское издание NZZ писало, что украинские беженцы могут расколоть Евросоюз.