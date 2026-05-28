Германию ждет приток украинских беженцев после урезания льгот для них в Польше

Москва28 мая Вести.Власти Германии опасаются роста числа прибывающих в страну украинских беженцев на фоне того, что в Польше им значительно урезали пособия и льготы, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на секретный доклад органов безопасности ФРГ.

В нем говорится, что увеличению потока украинцев в Германию, в том числе, способствует активизация контрабандистов, занимающихся переправкой нелегалов через границу. Отмечается, что в восточной части Германии украинские мигранты уже составляют значительную группу лиц, которых незаконно завозят в страну. Прежде всего, речь идет о мужчинах призывного возраста.

По информации издания, с февраля 2022 года в Германии убежище получили около 1,35 млн украинцев.

Польские власти заговорили об уравнивании украинцев с другими иностранными беженцами еще в прошлом году. В марте 2026 года в Польше вступил в силу закон об отмене особого статуса украинских беженцев. Им сократили денежные пособия, изменили права на получения медицинских и социальных услуг.