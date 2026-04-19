Welt: Германия перестала быть лидером в Евросоюзе по приему беженцев

Москва19 апр Вести.ФРГ перестала быть основным направлением для соискателей убежища в Евросоюзе (ЕС), переместившись впервые с 2015 года на четвертое место в общеевропейской статистике по числу поданных ходатайств. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на конфиденциальный отчет Еврокомиссии (ЕК).

В тройку лидеров по данному показателю вошли Франция, Испания и Италия.

Новые данные Европейского союза за первый квартал [2026 года] свидетельствуют о значительном снижении: Германия больше не лидирует в статистике по предоставлению убежища отмечается в статье

В первом квартале текущего года число первичных ходатайств о предоставлении убежища в Германии снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 28 922 заявления, уточняет издание.

Эксперты связывают сокращение количества заявок с ужесточением пограничного контроля на сухопутных границах ФРГ, а также новым миграционным курсом правительства.

Как отмечает газета, крупнейшую группу соискателей убежища в Германии по-прежнему составляют граждане Афганистана – 38% от общего числа поданных заявок.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.