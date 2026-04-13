Москва13 апр Вести.Европа сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов в обороне, сообщил директор Европейского оборонного агентства (EDA) Андре Денк.

В интервью испанской газете Pais он также заявил о необходимости сделать армию в качестве работодателя более привлекательной​​​.

У нас проблема с кадровыми ресурсами, и одним из способов ее решить станет обязательная воинская повинность сказал Денк

По его словам, власти Германии, где ранее был отменен обязательный призыв в армию, вернут его.

В то же время, комментируя идею создания общеевропейской армии, Денк выразил сомнения. По его мнению, в ближайшее время реализация такого проекта маловероятна. Вместо этого, считает глава EDA, странам Европы следует сосредоточиться на формировании хорошо подготовленных национальных вооруженных сил.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что у входящих в Европейский союз стран есть только один способ защищать национальную безопасность – построить единую оборону. Также он заверил, что Испания готова двигаться в направлении создания единой европейской армии.