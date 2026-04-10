В Испании заявили о готовности стать частью единой армии Европы

Москва10 апр Вести.Испания готова двигаться в направлении создания единой европейской армии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил испанский премьер-министр Педро Санчес.

По его словам, Мадрид готов вступить в единую армию Европы "уже завтра".

Мы готовы двигаться к общей европейской армии, не через 10 лет, не через 2 года, а уже завтра сказал Санчес

Его выступление транслировалось на сайте правительства Испании.

По мнению политика, в настоящий момент у входящих в Европейский союз стран есть только один способ защищать национальную безопасность - построить единую оборону.

Ранее научный сотрудник Института стран СНГ, заведующий отделом Прибалтики Руслан Панкратов заявил, что в случае создания единого наднационального командования средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Европе государства не будут знать, кто отдал приказ на запуск ракеты.