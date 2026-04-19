Москва19 апр Вести.Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил против всех правых политических сил в мире и заявил о желании создать глобальную "антитрамповскую коалицию" левых политических сил.

Такие идеи Санчес высказал на конференции "Глобальная прогрессивная мобилизация" в Барселоне, сообщило издание Politico. На политическом мероприятии собрались левые политики со всего мира. Санчес охарактеризовал конференцию как скоординированную международную борьбу против того, что он назвал глобализированным ультраправым движением.

Особое внимание испанский политик уделили пошлинам, которые ввел глава Белого дома Дональд Трамп, а также ситуации на Ближнем Востоке. По словам Санчес, именно это является факторами, серьезно подорвавшими многосторонние институты.

Премьер Испании подчеркнул необходимость реагировать на это со стороны левых сил по всему миру.

Во время выступления Санчес также сообщил, что ультраправые силы "организуются на международном уровне". По мнению испанского премьера, для противостояния им левым политикам и общественникам нужно координировать свои действия по всему миру.

До этого Санчес заявил о необходимости реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН). По его мнению, момент для этого уже настал.

Трамп раскритиковал положение дел в Испании, подчеркнув ее экономические проблемы. Американский лидер назвал ужасающими финансовые показатели в этой стране, "несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону", добавив, что на это "печально смотреть".