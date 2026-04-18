Трамп раскритиковал Испанию за кризис в экономике и нулевой вклад в НАТО Трамп подверг критике Испанию из-за слабой экономики и вклада в НАТО

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп раскритиковал положение дел в Испании, подчеркнув ее экономические проблемы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие​​​. Печально на это смотреть! заявил американский лидер

Ранее, 1 апреля, Трамп объявил, что рассматривает возможность выхода США из НАТО. Это заявление последовало после отказа альянса поддержать Вашингтон в операции против Ирана. Американский лидер охарактеризовал реакцию союзников как "несмываемое пятно" и отметил, что Штаты не зависят от помощи партнеров по НАТО, которые, по его мнению, стремятся ее избежать.