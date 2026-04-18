Москва18 апрВести.Президент США Дональд Трамп раскритиковал положение дел в Испании, подчеркнув ее экономические проблемы. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!заявил американский лидер
Ранее, 1 апреля, Трамп объявил, что рассматривает возможность выхода США из НАТО. Это заявление последовало после отказа альянса поддержать Вашингтон в операции против Ирана. Американский лидер охарактеризовал реакцию союзников как "несмываемое пятно" и отметил, что Штаты не зависят от помощи партнеров по НАТО, которые, по его мнению, стремятся ее избежать.