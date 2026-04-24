НАТО: устав альянса не предусматривает исключения Испании по требованию США

В НАТО назвали приостановку членства Испании по требованию США невозможной НАТО: устав альянса не предусматривает исключения Испании по требованию США

Москва24 апр Вести.В НАТО ответили на слухи о планах США исключить из альянса Испанию, заявив, что в уставе организации отсутствуют положения об исключении или приостановке членства страны-союзницы.

Подобный комментарий был передан британскому СМИ в связи с намерения США наказать страны, отказавшиеся помочь в операции против Ирана.

Основополагающий договор НАТО не содержит никаких статей, относящихся к приостановлению статуса члена НАТО, исключению или ограниченному участию говорится в публикации

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует союзников по НАТО, которые, по его словам, не оказали никакой помощи США в конфликте с Ираном.