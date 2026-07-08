Москва8 июлВести.Президент США Дональд Трамп назвал Испанию "ужасным партнером" по НАТО и отметил, что не хочет иметь никакого бизнеса с этой страной.
Такое заявление Трамп сделал во время саммита НАТО в Анкаре.
Кстати, мы больше не хотим вести никакого торгового бизнеса с Испанией. Испания — ужасный партнер по НАТО. Полностью прекратите всю торговлю с Испанией, включая поездки туда. Посмотрите, как они сразу прибегут обратно. Они ужасно обращаются с [генеральным секретарем НАТО] Марком Рюттеприводит слова Трампа его социальная сеть
Ранее Трамп заявил на саммите, что недоволен партнерами по НАТО из-за их позиции по Ирану и Гренландии.