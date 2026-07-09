Трамп заявил, что Испания исправилась после угроз США прекратить торговлю Трамп: Испания исправилась после угроз Вашингтона прекратить торговлю

Москва9 июл Вести.Испания "исправилась" после угроз Вашингтона прекратить торговлю с Мадридом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Испания внесла большой платеж в поддержку операции в Иране.

У нас были проблемы, они еще есть, но Испания исправилась приводит слова Трампа агентство Bloomberg

Американский президент заверил, что в противном случае даже не стал бы разговаривать с испанскими властями.

Восьмого июля Трамп назвал Испанию ужасным партнером по НАТО и отметил, что Вашингтон не хочет иметь никаких экономических отношений с Мадридом.