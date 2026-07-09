Москва9 июлВести.Испания "исправилась" после угроз Вашингтона прекратить торговлю с Мадридом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Испания внесла большой платеж в поддержку операции в Иране.
У нас были проблемы, они еще есть, но Испания исправиласьприводит слова Трампа агентство Bloomberg
Американский президент заверил, что в противном случае даже не стал бы разговаривать с испанскими властями.
Восьмого июля Трамп назвал Испанию ужасным партнером по НАТО и отметил, что Вашингтон не хочет иметь никаких экономических отношений с Мадридом.