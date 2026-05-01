Трамп задумался над выводом американских военных еще из двух стран НАТО Трамп допустил возможность вывода американских военных из Испании и Италии

Москва1 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможное сокращение американского военного присутствия в Испании и Италии.

Соответствующее заявление он сделал 30 апреля в ходе общения с представителями СМИ в Овальном кабинете. Трансляция размещена на YouTube-канале Белого дома.

Трамп пояснил, что задумываться над такой перспективой он стал на фоне разногласий между Вашингтоном и властями этих стран.

Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно поделился мнением американский лидер

29 апреля Трамп заявил, что изучает возможность сократить численность военного контингента, размещенного на территории Федеративной Республики Германия (ФРГ).

Впоследствии глава Белого дома заявил, что глава немецкого правительства Фридрих Мерц "работает отвратительно" и, в частности, преподнес немцам "большую проблему с Украиной".

В свою очередь, газета The Telegraph узнала, что Североатлантический совет, который является главным политическим органом НАТО, не рассматривал вопрос о сокращении американского военного присутствия в Германии.