Трамп: США скоро определятся по вопросу о сокращении военного контингента в ФРГ

Трамп анонсировал решение США сократить численность контингента в Германии Трамп: США скоро определятся по вопросу о сокращении военного контингента в ФРГ

Москва30 апр Вести.США в обозримой перспективе определятся с решением относительно возможного сокращения своего военного контингента в Германии, заявил американский президент Дональд Трамп.

Соответствующий пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social

Решение (о возможном сокращении американского военного контингента в ФРГ – прим ред​​​.). Решение по этому вопросу будет принято в самое ближайшее время. Спасибо за внимание к этому вопросу написал глава Белого дома

28 апреля Трамп подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за позиции официального Берлина по ситуации вокруг Ирана и продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.



До этого глава немецкого правительства заявил о своем разочаровании действиями США и Израиля в отношении Исламской Республики, упрекнув американскую сторону в отсутствии стратегии.

По мнению американского президента, таким образом германский политик показал, что поддерживает наличие у Тегерана ядерного оружия.