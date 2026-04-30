Москва30 апрВести.США в обозримой перспективе определятся с решением относительно возможного сокращения своего военного контингента в Германии, заявил американский президент Дональд Трамп.
Соответствующий пост американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social
Решение (о возможном сокращении американского военного контингента в ФРГ – прим ред.). Решение по этому вопросу будет принято в самое ближайшее время. Спасибо за внимание к этому вопросунаписал глава Белого дома
28 апреля Трамп подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за позиции официального Берлина по ситуации вокруг Ирана и продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.
До этого глава немецкого правительства заявил о своем разочаровании действиями США и Израиля в отношении Исламской Республики, упрекнув американскую сторону в отсутствии стратегии.
По мнению американского президента, таким образом германский политик показал, что поддерживает наличие у Тегерана ядерного оружия.