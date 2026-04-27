Москва27 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц разочарован действиями США и Израиля в отношении Ирана. О конфликте с Ираном Мерц высказывается в резких тонах, упрекая США в отсутствии стратегии, сообщает агентство DPA.

Теперь я испытываю разочарование на этот счет. Принять решение в течение нескольких дней, к чему изначально стремились США и Израиль, так и не удалось. Именно поэтому мы со стороны Европы также хотим приложить дипломатические усилия для поиска решения. Мы тесно координируем свои действия с американской стороной, но при этом заявляем, что у нас есть собственные европейские представления о том, как можно прийти к урегулированию этого конфликта приводит DPA слова Мерца

США и Израиль начали 28 февраля войну против Ирана. По данным Тегерана, за 40 дней войны от американо-израильских ударов погибли 3375 иранцев.