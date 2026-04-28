Трамп подверг критике Мерца, заявив, что дела у ФРГ идут плохо

Трамп раскритиковал Мерца за его слова по Ирану Трамп подверг критике Мерца, заявив, что дела у ФРГ идут плохо

Москва28 апр Вести.Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану и отметил, что в Германии плохая ситуация с экономикой.

Ранее Мерц рассказал, что разочарован действиями США и Израиля в отношении Ирана, и упрекнул Вашингтон в отсутствии стратегии.

Мерц считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия. Он не имеет никакого представления о том, о чем рассуждает! написал президент США в соцсети The Truth Social

По словам Трампа, Вашингтон в отношении Тегерана действует так, как должны были действовать другие страны и лидеры.

Неудивительно, что у Германии так плохо обстоят дела как в экономическом, так и в других планах! добавил американский лидер

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль говорил, что Европа не нуждается в дальнейших советах США.