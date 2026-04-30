Трамп: Мерц работает отвратительно, при нем у Германии много проблем

"Работает отвратительно": Трамп обвинил Мерца во всех проблемах Германии Трамп: Мерц работает отвратительно, при нем у Германии много проблем

Москва30 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц отвратительно работает, из-за него Германия сталкивается с проблемами "всех видов". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии в Белом доме.

Он отвратительно работает​​​. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы. И у него большая проблема с Украиной сказал американский лидер

Глава Белого дома уже не в первый раз критически высказывается в адрес Мерца. Ранее он осудил канцлера ФРГ за то, что тот якобы считает приемлемым наличие ядерного оружия у Ирана. Также Трамп упрекнул его в плохом состоянии экономики Германии.