Москва30 апрВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц отвратительно работает, из-за него Германия сталкивается с проблемами "всех видов". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на мероприятии в Белом доме.
Он отвратительно работает. У него проблемы с иммиграцией, проблемы с энергетикой, у него все возможные проблемы. И у него большая проблема с Украинойсказал американский лидер
Глава Белого дома уже не в первый раз критически высказывается в адрес Мерца. Ранее он осудил канцлера ФРГ за то, что тот якобы считает приемлемым наличие ядерного оружия у Ирана. Также Трамп упрекнул его в плохом состоянии экономики Германии.