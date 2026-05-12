Канцлера Германии освистали на съезде профсоюзов Мерца освистали во время выступления на съезде профсоюзов ФРГ

Москва12 мая Вести.Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на съезде Объединения немецких профсоюзов DGB было встречено неодобрительным свистом и насмешками, следует из трансляции немецких телеканалов.

Речь Мерца во вторник была посвящена необходимости мер экономии и пенсионной реформе.

Во время выступления из зала раздались недовольные возгласы. Свист и выкрики были слышны несколько раз, однако это не помешало Мерцу продолжать речь.

Ранее канцлер Германии в резкой форме ответил больной раком женщине, которая задала ему вопрос, посвященный теме сокращений в сфере здравоохранения и планам по повышению зарплат министрам.

Работу Мерца критиковал и президент США Дональд Трамп, отмечавший, что канцлер "отвратительно работает".