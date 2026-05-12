Москва12 маяВести.Выступление канцлера Германии Фридриха Мерца на съезде Объединения немецких профсоюзов DGB было встречено неодобрительным свистом и насмешками, следует из трансляции немецких телеканалов.
Речь Мерца во вторник была посвящена необходимости мер экономии и пенсионной реформе.
Во время выступления из зала раздались недовольные возгласы. Свист и выкрики были слышны несколько раз, однако это не помешало Мерцу продолжать речь.
Ранее канцлер Германии в резкой форме ответил больной раком женщине, которая задала ему вопрос, посвященный теме сокращений в сфере здравоохранения и планам по повышению зарплат министрам.
Работу Мерца критиковал и президент США Дональд Трамп, отмечавший, что канцлер "отвратительно работает".