Канцлер ФРГ вышел из себя, когда ему задали вопрос о повышении его зарплаты

Мерц резко ответил женщине, спросившей про реформу в здравоохранении Канцлер ФРГ вышел из себя, когда ему задали вопрос о повышении его зарплаты

Москва3 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц в резкой форме ответил больной раком жительнице ФРГ, которая задала ему вопрос, посвященный теме сокращений в сфере здравоохранения и планам по повышению зарплат министрам.

Как сообщила газета Bild, инцидент произошел 30 апреля. Во время встречи канцлера с гражданами одна женщина спросила его, почему правительство планирует сокращения в медицине, но в то же время пыталось повысить зарплаты министрам.

Мерц с трудом дождался, пока она закончит говорить. После чего в достаточно резкой форме ответил, что возможность повышения окладов членам правительства никогда никем не рассматривалась.

Две недели назад, пишет Bild, предложенный законопроект предусматривал увеличение окладов высокопоставленным чиновникам почти на 40 тыс. евро. Вместе с этими окладами выросла бы и зарплата самого канцлера, поскольку она привязана к таким выплатам. Но широкая огласка законопроекта в СМИ привела к тому, что эти планы отложили.