Москва11 июн Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о подготовке масштабного пакета реформ, направленных на поддержку и восстановление немецкой экономики.

Выступая в бундестаге перед предстоящим заседанием Европейского совета, которое пройдет 18–19 июня в Брюсселе, Мерц сообщил, что правительство намерено в ближайшие месяцы доработать и представить комплекс предложений по ключевым направлениям экономики.

По словам канцлера, накануне он провел встречу с представителями коалиционного комитета, профсоюзов, а также объединений работодателей, ремесленников и промышленников. Переговоры, как отметил Мерц, прошли в конструктивной атмосфере, а обсуждение отдельных инициатив будет продолжено, сообщает РИА Новости.

Говоря о необходимости реформ для Германии, Мерц подчеркнул, что они должны быть проведены как можно скорее.