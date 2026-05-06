Мерц: Германия кардинально изменится к 2035 году, у нее есть силы для реформ

Мерц: Германия кардинально изменится к 2035 году Мерц: Германия кардинально изменится к 2035 году, у нее есть силы для реформ

Москва6 мая Вести.Германия кардинально изменится к 2035 году, у страны есть силы для проведения реформ, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на форуме партии Христианско-демократический союз (ХДС), сообщает агентство DPA.

В частности, Мерц ожидает к 2035 году полной цифровизации бюрократических процессов и выдачи разрешений. Граждане перестанут воспринимать государство как препятствие, а недоверие сменится доверием.

Кроме того, энергоснабжение вновь станет доступным и надежным, уточнил Мерц.

Германия обладает силой для реформ, обладает силой для нового начала. [Германия станет страной], которая снова поверит в себя, страной свободной, которая сохранила свою безопасность и сберегла свое благосостояние для будущих поколений отметил Мерц

По его мнению, это не утопия, а достижимая цель.

Между тем более 50% немцев полагают, что правящая коалиция христианских демократов и социал-демократов не просуществует до очередных выборов. При этом Мерц впервые опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии.