Москва6 июн Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц использовал фразу своей предшественницы Ангелы Меркель, чтобы пообещать немцам успех реформ в стране. Мерц выступал на партийном съезде отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге - Передней Померании, трансляцию вел сайт журнала Der Spiegel.

Канцлер ФРГ выразил уверенность, что стране удастся преодолеть трудности в экономике и намекнул, что предстоящие выборы не только в Мекленбурге - Передней Померании, но и в других регионах страны определят ее будущее.

Мы справимся с этим, мы сможем с этим справиться, если будем держаться вместе и если мы снова поверим друг в друга сказал Мерц

Фраза Меркель "Мы справимся с этим" прозвучала в 2015 году во время пика миграционного кризиса в 2015 году. Ряд политиков и экспертов в Германии, включая представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), считают, что ФРГ не удалось интегрировать мигрантов в свое общество и избежать вытекающих из этого проблем.

На фоне нарастающих сложностей в стране однопартийцы Мерца начали обсуждать возможность заменить его на другого политика, поскольку антирейтинги канцлера бьют рекорды, а сам Мерц не собирается уходить в отставку, рассказал депутат Бундестага от АдГ Евгений Шмидт.