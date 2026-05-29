Москва29 мая Вести.Представители Христианско-демократического союза (ХДС) Германии рассматривают сценарий замены действующего канцлера Фридриха Мерца на фоне падения его рейтинга, рассказал депутат Бундестага ХХ созыва партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт в интервью ИС "Вести".

Политик отметил, что в Германии идут активные обсуждения возможности досрочной отставки Мерца. Антирейтинги канцлера бьют все рекорды, что сказывается на восприятии партии, добавил Шмидт.

Ранее предполагалась ситуация, когда Мерц сам поставит вопрос о доверии себе на фоне нового пакета реформ, который должен быть анонсирован в июне. И если он не набирает необходимого большинства в парламенте, то он должен уйти в отставку. Но сейчас рассматривается другая альтернатива, потому что Мерц твердо заявил, что он не собирается сам уходить в отставку. Поэтому его сопартийцы готовят альтернативу. То есть именно вотум недоверия к канцлеру, который готовится именно в отставку. В рамках правящей коалиции, если есть альтернативный кандидат, то такой механизм юридически также существует