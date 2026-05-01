Москва1 мая Вести.Тысячи граждан ФРГ потребовали отставки германского канцлера Фридриха Мерца. Произошло это в ходе массовых антивоенных митингов в Берлине.

Толпы протестующих несли в руках плакаты с антимилитаристскими символами и призывами. Также митингующие под громкую музыку выкрикивали различные лозунги и пели песни.

"Известия" приводят слова одного из активистов. Он и его единомышленники собрались вместе, чтобы передать в канцелярию петицию об отставке Фридриха Мерца. Документ подписали уже 125 тысяч человек.

Ранее газета Bild привела данные, согласно которым Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков Германии. Стоит отметить, что популярность канцлера падает не только в целом по стране, но и среди его собственных избирателей.