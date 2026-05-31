В Германии призвали отстранить Мерца из-за высоких расходов на поддержку Киева Вагенкнехт: поддержка Киева обошлась немецким налогоплательщикам в 100 млрд евро

Москва31 мая Вести.Основательница оппозиционной партии BSW Сара Вагенкнехт призвала отстранить от власти канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что тот "ведет политику против своего народа".

Вагенкнехт отметила, что немецкие налогоплательщики уже отдали в счет конфликта на Украине свыше 100 млрд евро.

Война на Украине уже обошлась немецким налогоплательщикам более чем в 100 млрд евро. Только в этом году на военную помощь Киеву выделяется еще 11 млрд. Вдобавок к этому - подарок от ЕС на 90 млрд, который в значительной степени финансируется немецкими налогоплательщиками написала политик в соцсети X

Ранее стало известно, что представители Христианско-демократического союза (ХДС) Германии рассматривают сценарий замены действующего канцлера Фридриха Мерца на фоне падения его рейтинга.