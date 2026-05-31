Москва31 маяВести.Основательница оппозиционной партии BSW Сара Вагенкнехт призвала отстранить от власти канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что тот "ведет политику против своего народа".
Война на Украине уже обошлась немецким налогоплательщикам более чем в 100 млрд евро. Только в этом году на военную помощь Киеву выделяется еще 11 млрд. Вдобавок к этому - подарок от ЕС на 90 млрд, который в значительной степени финансируется немецкими налогоплательщикаминаписала политик в соцсети X
Ранее стало известно, что представители Христианско-демократического союза (ХДС) Германии рассматривают сценарий замены действующего канцлера Фридриха Мерца на фоне падения его рейтинга.