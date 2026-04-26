Вагенкнехт: Германия должна решать проблемы своих граждан, а не украинцев

Вагенкнехт возмутилась спонсированию ФРГ "социального жилья" на Украине Вагенкнехт: Германия должна решать проблемы своих граждан, а не украинцев

Москва26 апр Вести.Германия должна сосредоточиться на решении проблем своих граждан, а не тратить деньги на решение украинских социальных проблем, заявила руководитель комиссии по основным ценностям немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

Так она отреагировала на решение Берлина предоставить киевскому режиму деньги на строительство "социального жилья".

Это просто немыслимо: пока в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство [канцлера Фридриха] Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что дальше, велодорожки в Киеве? Хватит! Федеральное правительство должно наконец заняться проблемами собственных граждан! написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц превратил немцев в "дойную корову" Украины, согласившись на кредит Евросоюза Киеву в 90 миллиардов евро. По мнению политика, это решение - самое яркое свидетельство, что Мерц провалился как канцлер.