Вагенкнехт заявила, что Мерц сделал немцев "дойной коровой" Украины

Москва22 апр Вести.Решение канцлера Германии Фридриха Мерца поддержать кредит Евросоюза киевскому режиму в 90 миллиардов евро превратил немцев в "дойную корову" для Украины. Об этом заявила глава немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт.

Так она отреагировала на сообщение издания ZDF Heute, что Евросоюзу удалось согласовать кредит Киеву после отзыва вето Венгрии.

Ну супер! Еще 90 миллиардов для коррумпированной шайки [Владимира] Зеленского в Киеве — немецкому налогоплательщику это дорого обойдется. Мерц, несущий главную ответственность за это безумие, превратил собственных граждан в дойную корову для Украины. Больше, чем сделал канцлер, провалиться просто невозможно! написала Вагенкнехт в соцсети X

Ранее агентство Reuters заявило, что послы стран ЕС одобрили выделение режиму Владимира Зеленского кредита на 90 миллиардов евро, а также новые санкции против России, которые будут приняты уже двадцатым пакетом.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Брюссель нашел бы способ предоставить многомиллиардный кредит Киеву, даже если бы партия премьера Венгрии Виктора Орбана победила на парламентских выборах.