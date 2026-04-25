Политик Кубикки: Меркель сомневалась в компетентности Мерца Политик Кубикки раскрыл отношение Меркель к Мерцу

Москва25 апр Вести.Зампред Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубикки рассказал, что бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сомневалась в компетентности действующего главы правительства ФРГ Фридриха Мерца.

При этом политик подчеркнул, что не является "фанатом" Меркель.

Но в одном она, возможно, была права: она никогда не считала Фридриха Мерца компетентным сообщил Кубикки газете Augsburger Allgemeine

Он также отметил, что сам переоценивал экономическую компетентность Мерца.

Между тем глава немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт поделилась мнением, что решение Мерца поддержать выделение кредита киевскому режиму в 90 миллиардов евро превратило немцев в "дойную корову".

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Берлин самостоятельно навлек на себя энергетический кризис из-за отказа от российской энергетики.