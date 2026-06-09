Депутат Котре: не могу представить, что Мерц не уйдет в отставку добровольно

Депутат Бундестага призвал не надеяться на добровольный уход Мерца Депутат Котре: не могу представить, что Мерц не уйдет в отставку добровольно

Москва9 июн Вести.Вероятность того, что действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц добровольно покинет занимаемый пост, крайне мала. Такого мнения придерживается депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

В беседе с РИА Новости он признался, что не может представить сценария, при котором Мерц уйдет в отставку.

Он сделал все возможное, чтобы стать канцлером пояснил собеседник агентства

По словам депутата, Мерц "предал интересы" Федеративной Республики, поскольку действовал в угоду партнеру по правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Он (глава немецкого правительства – прим. ред.) отказался от многих позиций ХДС — своей собственной партии и парламентской фракции — и фактически перечеркнул их добавил Котре.

В качестве примера парламентарий привел тему ядерной энергетики, которая больше не обсуждается из-за позиции социал-демократов.

Он позволяет ставить себя в зависимое положение, и по всей Германии говорят о том, что он слишком сильно идет навстречу СДПГ только для сохранения за собой поста канцлера. Поэтому я не верю, что он добровольно решится на такой шаг (отставку – прим. ред.) сказал депутат от АдГ

В середине мая газета Bild am Sonntag привело данные социологов, согласно которым свыше 80% граждан Германии недовольны работой Мерца.