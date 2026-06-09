Москва9 июнВести.Вероятность того, что действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц добровольно покинет занимаемый пост, крайне мала. Такого мнения придерживается депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
В беседе с РИА Новости он признался, что не может представить сценария, при котором Мерц уйдет в отставку.
Он сделал все возможное, чтобы стать канцлером пояснил собеседник агентства
По словам депутата, Мерц "предал интересы" Федеративной Республики, поскольку действовал в угоду партнеру по правящей коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).
Он (глава немецкого правительства – прим. ред.) отказался от многих позиций ХДС — своей собственной партии и парламентской фракции — и фактически перечеркнул ихдобавил Котре.
В качестве примера парламентарий привел тему ядерной энергетики, которая больше не обсуждается из-за позиции социал-демократов.
Он позволяет ставить себя в зависимое положение, и по всей Германии говорят о том, что он слишком сильно идет навстречу СДПГ только для сохранения за собой поста канцлера. Поэтому я не верю, что он добровольно решится на такой шаг (отставку – прим. ред.)сказал депутат от АдГ
В середине мая газета Bild am Sonntag привело данные социологов, согласно которым свыше 80% граждан Германии недовольны работой Мерца.