Мерц признался, что его терпение по отношению к социал-демократам ФРГ на исходе

Нервы Мерца сдают из-за разногласий с партнером по правящей коалиции Мерц признался, что его терпение по отношению к социал-демократам ФРГ на исходе

Москва10 июн Вести.Терпение канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отношению к партнеру по правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – заканчивается.

Об этом заявил он на заседании фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге.

Мое терпение сейчас на исходе, в том числе по отношению к социал-демократам на исходе цитирует Мерца издание Rheinische Post

Недовольство канцлера вызвало то, что СДПГ блокирует в парламенте страны законопроект о развитии инфраструктуры, одобренный кабинетом министров еще в декабре прошлого года. Социал-демократы рассчитывают привязать новый закон, призванный облегчить процедуру принятия решений по инфраструктурным проектам, к закону об охране окружающей среды.

Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ переживает острый кризис. В мае немецкая газета Bild писала, что в окружении канцлера ФРГ уже рассматривали сценарий ее распада. По информации журналистов, внутри ХДС идут дискуссии о замене Мерца на его посту через механизм конструктивного вотума недоверия: часть однопартийцев считает, что канцлер уйдет сам в случае провала реформ, другие уверены, что будет держаться.

Как заявлял депутат Бундестага XX созыва от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт, правящая коалиция прославилась в последнее время только ссорами и публичным выяснением отношений, а ее рейтинги достигли антирекордов.

Согласно соцопросу института INSA, более 80% жителей Германии не верят, что власти способны справиться с текущим кризисом в стране. При этом больше трети полагают, что ответственность за происходящее лежит на блоке ХДС/ХСС.