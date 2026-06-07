Москва7 июн Вести.Уровень недовольства немцев канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем достиг рекордной отметки. Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Лишь 15% респондентов все еще удовлетворены работой Мерца, 8% граждан не определились с ответом, а 77% опрошенных недовольны работой канцлера.

Между тем в рейтинге немецких партий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов к настоящему моменту отстает на 8 процентных пунктов от "Альтернативы для Германии". При этом рейтинг ХДС/ХСС продолжает снижаться и сейчас составляет 21%.