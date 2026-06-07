Москва7 июн Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордный уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, лишь 15% респондентов по-прежнему удовлетворены работой Мерца.

Что должен предпринять канцлер Мерц, если его работой довольны лишь 15% немцев, а 77% недовольны?