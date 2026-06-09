Дмитриев заявил, что население ФРГ устало от политики Мерца Кирилл Дмитриев: немцы устали от политики Мерца

Москва9 июн Вести.Население Германии устали пытаться исправлять неправильную политику власти ФРГ. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал протесты в Германии против канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики написал Дмитриев в соцсети X

Накануне в Германии состоялись многочисленные акции протеста против политики Мерца. Среди основных требований демонстрантов - отставка действующего правительства, отмена налога на углекислый газ, прекращение реформы здравоохранения, отмена обязательных сборов за телерадиовещание, а также "жесткая ответственность для политиков". Активисты также выступали против миграционной политики властей ФРГ.