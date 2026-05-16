Москва16 мая Вести.У канцлера Германии Фридриха Мерца есть антиамериканские настроения, и в США это заметили, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию сенатора-республиканца Майка Ли, который потребовал положить конец "тунеядству" ложных союзников США.

Антиамериканские комментарии заметили написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Мерц признался, что с американским президентом Дональдом Трампом бессмысленно спорить, а тем, кто это делал, "не повезло".