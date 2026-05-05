Politico: Мерц начал говорить то, что нравится Трампу, чтобы сгладить его гнев

Пытаясь сгладить гнев Трампа, Мерц стал говорить то, что ему нравится Politico: Мерц начал говорить то, что нравится Трампу, чтобы сгладить его гнев

Москва5 мая Вести.Столкнувшись с рядом последствий в результате возникшей напряженности с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц пытается говорить то, что понравится президенту США Дональду Трампу, чтобы сгладить его гнев, пишет газета Politico.

Ранее Мерц заявил, что страны Запада недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке​​​.

В ответ на это заявление глава Белого дома обвинил Мерца в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного контингента США в ФРГ. Кроме того, Трамп заявил о планах введения пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза.

После опасной взбучки со стороны Вашингтона канцлер возвращается к знакомой тактике, говоря то, что нравится слышать президенту США говорится в статье

Politico отмечает, что после этих угроз Мерц "дал обезоруживающе примирительный ответ", признав, что "Трамп, по сути, прав".

В частности, издание указывает на реакцию Мерца на предупреждение о введении пошлины. Ранее в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ назвал их ударом по всей Европе, отметив, что не склонен драматизировать ситуацию, пояснив, что у Трампа были причины объявить о таком шаге.

Мерц заявил также, что, несмотря на его разногласия с американским лидером по конфликту вокруг Ирана, американцы остаются важнейшими партнерами Германии.

Как заявил ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, Трамп копирует политику российского Минпромторга, принуждая мировые автоконцерны к локализации производства на территории США, что будет плюсом для американских граждан.