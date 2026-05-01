В Германии предположили реакцию Мерца на возможный вывод войск США Политик Нимайер: Мерц после слов Трампа может усилить милитаризацию Германии

Москва1 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц может использовать тему с возможным выводом из страны части американских войск как повод для усиления милитаризации ФРГ, считает политик, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

29 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность сократить численность военного контингента, размещенного на территории Федеративной Республики. Впоследствии американский лидер заявил, что глава немецкого правительства "работает отвратительно" и преподнес немцам "большую проблему с Украиной".

Газета The Telegraph узнала, что Североатлантический совет, который является главным политическим органом НАТО, не рассматривал вопрос о сокращении американского военного присутствия в Германии.

Возможно, Мерц назвал бы это ударом по трансатлантическому партнерству, ведь в его идеологии военные США нас "защищают". И, вероятно, он заявил бы, что из-за этого Германия точно должна создать сильнейшую армию (в Европе – прим. ред.) сказал Нимайер в беседе с РИА Новости

Собеседник агентства считает, что Вашингтон мог бы сократить их численность в десятки раз.

При этом сохранение небольшого контингента на ключевых объектах позволило бы Вашингтону сохранить свои интересы и сократить расходы на содержание войск, продолжил немецкий политик.

В настоящее время на территории ФРГ размещены свыше 30 тысяч американских военнослужащих.

В середине апреля Германия также утвердила новую редакцию военной стратегии, в которой поставлена цель создать к 2039 году самую мощную в Европе армию. В документе Россия обозначена как "главная угроза".