Пентагон связал отвод войск из Германии с поведением союзников по НАТО Пентагон: вывод войск США из ФРГ - следствие пассивности Европы в НАТО

Москва2 мая Вести.Намерение Пентагона отозвать 5 тысяч американских военных с территории Германии стало реакцией на нежелание европейских партнеров США взять на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе. Такую позицию военного ведомства в пятницу изложила газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного источника в Военном министерстве США.

Мы призывали их проявить практический, деловой подход с целью выстроить НАТО при лидерстве Европы. Они не последовали нашему совету, и вот результат подчеркнул представитель Пентагона

Собеседник издания охарактеризовал как "неуместную и бесполезную" критику, прозвучавшую из уст канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес операции американских вооруженных сил против Ирана. По его оценке, уменьшение присутствия войск в Европе укладывается в курс Вашингтона на смещение акцентов с европейского направления в сторону Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона. Источник уточнил, что отвод коснется бригадной боевой группы Сухопутных войск США в Германии, батальона дальнобойной артиллерии, прибытие которого было запланировано на текущий год, а также, возможно, других подразделений.

Ранее о соответствующем приказе главы Пентагона Пита Хегсета сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл. По его словам, на завершение процедуры вывода 5 тысяч военнослужащих отводится от 6 до 12 месяцев.

Еще 29 апреля президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон обдумывает уменьшение своего военного присутствия в ФРГ и вскоре определится с этим вопросом. Днем позже, 30 апреля, в общении с журналистами он не исключил, что аналогичные шаги могут быть предприняты в отношении контингентов в Италии и Испании. Глава Белого дома не пояснил мотивы возможного решения, однако его слова прозвучали после заявлений Мерца, поставившего под сомнение наличие у США внятной стратегии в иранской кампании. Во вторник Трамп, в свою очередь, обвинил канцлера ФРГ в том, что тот якобы "считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия".