NYT: Вашингтон выводит войска из ФРГ в наказание за критику от Берлина NYT: сокращение США контингента в ФРГ стало ответом на критику от Берлина

Москва2 мая Вести.США в закрытом порядке дали понять, что решение о выводе части военного контингента из Германии рассматривается ими как мера наказания Берлина за недостаточную, с точки зрения Вашингтона, поддержку военной кампании на Ближнем Востоке и за критику американской стратегии. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание для Германии за то, что та не предоставила больше помощи с военной кампанией согласно требованию Трампа, а также за критику стратегии Трампа со стороны [руководителей] самого высокого уровня говорится в публикации

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты собираются вывести из ФРГ пять тысяч своих военнослужащих. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла. Уточняется, что вывод американских войск планируется завершить в срок от шести до двенадцати месяцев.