NewsNation: США выведут 5 тысяч военных из Германии из-за пассивности Европы

СМИ раскрыли причину вывода 5 тысяч военных США из Германии NewsNation: США выведут 5 тысяч военных из Германии из-за пассивности Европы

Москва2 мая Вести.США выведут 5 тыс. военнослужащих из Германии, поскольку союзники по НАТО в Европе не показали достаточной активности, заявила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер в соцсети X.

Действия европейских союзников Вашингтона не совпали с ожиданиями президента США Дональда Трампа, уточнила Мейер.

США выведут 5 тыс. военнослужащих из Германии по распоряжению президента Трампа из-за того, что европейские союзники не проявляют должной активности, которую ожидал президент отметила Мейер

США в ближайшие 6-12 месяцев выведут 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после окончания операции на Ближнем Востоке США намерены пересмотреть ценность НАТО и оценить, продолжает ли альянс выполнять свои задачи.