Генерал Гринкевич: из Европы будет выведено 5 тыс. солдат США

Москва19 мая Вести.США намерены вывести из Европы порядка 5000 военнослужащих, сообщил генерал ВВС Соединенных Штатов, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов стран альянса.

Он также добавил, что подобное решение не подорвет оборонные планы НАТО в регионе.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что сокращение военного присутствия США в Германии грозит стране кризисом. Отъезд американских военных может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры.