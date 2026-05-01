EUCOM: около 80 тысяч американских военных находятся в Европе

Стало известно, сколько всего своих военных США могут вывести из Европы EUCOM: около 80 тысяч американских военных находятся в Европе

Москва1 мая Вести.Порядка 80 тысяч американских военных в настоящее время расположены в Европе, однако их численность и структура постоянно корректируется с учетом международной обстановки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Европейского командования (EUCOM) Вооруженных сил США.

По его данным, из 80 тысяч военных США, размещенных в Европе, примерно 38 тысяч "находятся на постоянной и ротационной основах в Германии".

Эта численность постоянно колеблется, практически на ежемесячной основе. Эти колебания объясняются плановыми учениями и ротацией сил в театре военных действий приводит агентство слова представителя EUCOM

Он отметил, что США непрерывно пересматривают и корректируют структуру и численность их сил "в случае изменения обстоятельств, используя как рычаг влияния комбинацию войск, размещенных на постоянной и временной основах".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может сократить американское военное присутствие в Италии, Испании и Германии.

Как считает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов, Трамп хочет вывести часть контингента из Европы, в частности из Германии, из-за критики канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес главы Белого дома.

Американский лидер подчеркивал, что запомнит, как союзники США по НАТО отказались помочь им в войне против Ирана.