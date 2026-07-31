США могут вывести половину своего военного контингента из Испании Handelsblatt: США рассматривают вывод около 2 тыс. военных из Испании

Москва31 июл Вести.США рассматривают возможность вывода около 2 тысяч военнослужащих из Испании, что составляет примерно половину американского контингента в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Handelsblatt.

По данным издания, вопрос обсуждается в рамках пересмотра американского военного присутствия в Европе. Собеседники газеты утверждают, что в Белом доме рассматривают такой шаг как реакцию на отказ Испании предоставить свои военные базы для операций США во время войны против Ирана.

Как отмечает Handelsblatt, возможное сокращение станет дополнением к ранее объявленному выводу 5 тысяч американских военнослужащих из Германии. При этом, по информации газеты, дальнейший пересмотр военного присутствия США в Европе может затронуть уже не столько Германию, сколько другие страны региона.

Издание также пишет, что часть республиканцев в Конгрессе США выступает против сокращения американского контингента в Европе. По данным источников в Брюсселе, вместо возвращения военных в США рассматривается вариант их переброски в другие европейские государства.

Ранее США вывели почти весь свой военный контингент из Эстонии. в стране оставлены главным образом обслуживающие подразделения.