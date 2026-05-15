Москва15 маяВести.Польша надеется извлечь пользу из планов Соединенных Штатов Америки изменить характер присутствия войск в Европе, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести из Германии пять тысяч американских военных. Издание Defense News сообщало, что армия Соединенных Штатов отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, которая насчитывает свыше четырех тысяч солдат. Источник издания не раскрыл подробностей решения.
Может быть изменен характер их (войск США. – Прим. ред.) присутствия, что даже могло бы быть полезнымсказал Косиняк-Камыш журналистам
Министр нацобороны Польши пояснил, что на данный момент американские подразделения присутствуют в республике по принципу ротации.
Может быть, ротационный характер заменят на постоянный. Например, переброска американских солдат из Германии в Польшупредположил он
Сейчас в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.