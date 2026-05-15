Польша надеется извлечь пользу из планов США вывести часть войск из Европы

Польша надеется извлечь пользу из планов США вывести часть сил из Европы Польша надеется извлечь пользу из планов США вывести часть войск из Европы

Москва15 мая Вести.Польша надеется извлечь пользу из планов Соединенных Штатов Америки изменить характер присутствия войск в Европе, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести из Германии пять тысяч американских военных​​​. Издание Defense News сообщало, что армия Соединенных Штатов отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, которая насчитывает свыше четырех тысяч солдат. Источник издания не раскрыл подробностей решения.

Может быть изменен характер их (войск США. – Прим. ред.) присутствия, что даже могло бы быть полезным сказал Косиняк-Камыш журналистам

Министр нацобороны Польши пояснил, что на данный момент американские подразделения присутствуют в республике по принципу ротации.

Может быть, ротационный характер заменят на постоянный. Например, переброска американских солдат из Германии в Польшу предположил он

Сейчас в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.