Варшава и Вашингтон обсуждают увеличение американского присутствия в Польше Военачальники Польши и НАТО обсудили увеличение военного присутствия США

Москва13 мая Вести.Потенциальное увеличение численности американских военных в Польше обсудили командующий войсками США в Европе Алексус Гринкевич и начальник Генерального штаба польских Вооруженных сил Веслав Кукула. Об этом сообщает Генштаб Минобороны республики.

Диалог сторон идет на фоне намерений президента США Дональда Трампа вывести из Германии более 5 тысяч американских военнослужащих из-за конфронтации с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Глава Белого дома допускал, что может перебросить этот контингент в Польшу.

Как отмечается, встреча Гринкевича и Кукулы состоялась в рамках конференции глав оборонных ведомств стран Северной Европы, прошедшей в Вильнюсе.

Генералы обсудили роль Польши в новой архитектуре безопасности НАТО и основные принципы проекта "НАТО 3.0" говорится в сообщении

В Генштабе добавили, что военачальники также обсудили поддержку Варшавы со стороны Вашингтона, в том числе возможность увеличения присутствия войск США на территории республики для укрепления безопасности восточного фланга НАТО.

На сегодняшний день в Польше размещены около 10 тысяч американских солдат.

Ранее Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий обсудили по телефону вопрос нахождения военнослужащих США в Европе.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что Варшава готова принять дополнительных американских солдат.