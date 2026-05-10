В МИД Польши сообщили, сколько солдат США готова принять республика МИД Польши: Варшава готова принять 5 тысяч американских солдат из Германии

Москва10 мая Вести.Польша готова принять 5 тысяч военнослужащих США из Германии. Об этом заявил заместитель главы польского министерства иностранных дел Игнаций Немчицкий в эфире радиостанции RMF FM.

Дипломат напомнил, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорил о намерении вывести с территории ФРГ около 5 тысяч солдат.

Усиление такого рода было бы нам полезно. Конечно, мы были бы к этому готовы сказал Немчицкий

Он указал на готовность Варшавы расширить необходимую военную инфраструктуру для этих целей. Немчицкий также подчеркнул, что польская сторона сможет обслуживать дополнительный американский контингент.

Ранее Трамп заявил, что США сократят численность американских военных в Германии. Позже глава Белого дома не исключил, что Вашингтон может направить своих солдат из ФРГ в Польшу. Как отметил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, Польша готова принять на своей территории больше военнослужащих США.