Навроцкий пообещал добиваться от Трампа перебазирования солдат США в Польшу

Навроцкий намерен добиваться перебазирования солдат США из ФРГ в Польшу Навроцкий пообещал добиваться от Трампа перебазирования солдат США в Польшу

Москва7 мая Вести.Польский президент Кароль Навроцкий заявил о намерении добиваться от президента США Дональда Трампа перебазирования американских солдат из Германии в Польшу.

Он подчеркнул, что постарается заинтересовать американского лидера в том, чтобы военные США остались в Европе.

Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии заявил Навроцкий

Представитель министерства национальной обороны Польши сообщил агентству РИА Новости, что Варшава готова взять на содержание солдат США, которые могут быть выведены с территории Германии.

Ранее стало известно, что Штаты выведут пять тысяч американских военнослужащих из ФРГ. Между тем Трамп заявил, что допускает возможное сокращение военного присутствия Соединенных Штатов в Испании и Италии.