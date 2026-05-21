Трамп: США перебросят в Польшу еще 5 тыс. военнослужащих

США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих Трамп: США перебросят в Польшу еще 5 тыс. военнослужащих

Москва21 мая Вести.США перебросят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп связал это решение со сложившимися "отношениями" с президентом Польши Каролем Навроцким.

В связи с успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и нашими отношениями с ним, я рад объявить, что США дополнительно направят в Польшу 5 тыс. военнослужащих написал Трамп

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 10 тыс. военнослужащих армии США.

Ранее издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что Соединенные Штаты отменили отправку в Польшу бригады, насчитывающей более 4 тыс. военнослужащих.