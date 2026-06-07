Солдаты США не понимают приказ Трампа о переброске в Польшу AP: приказ Трампа о переброске солдат США в Польшу вызвал непонимание

Москва7 июн Вести.Приказ президента США Дональда Трампа перебросить 5 тысяч солдат в Польшу озадачил американских военнослужащих, заявило агентство Associated Press.

Путаница возникла из-за того, что Трамп отдал приказ о переброске в Польшу одновременно с отменой очередной ротации солдат, которые должны были направиться туда же.

Изначально предполагалось, что в Польшу из США отправятся 4 тысячи человек из 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии. В момент, когда им пришел приказ остановить передислокацию, они уже успели перевезти часть людей и занимались переброской снаряжения в Польшу.

Ротационная отправка 4000 солдат… в Польшу была отменена служебной запиской, направленной военным в начале мая…Некоторым из этих военнослужащих незадолго до вылета сказали не садиться на рейс в Польшу, а те, кого отправили вперед – изначально около 1000 человек, – все еще ждут подтверждения, что их возвращают назад пишет агентство

Кроме того, военные так и не получили от Пентагона объяснений, как выполнить новый приказ о переброске 5 тысяч военных в Польшу, хотя и предполагают, что речь идет о перемещении частей, уже находящихся в Европе.

Неопределенность не только тревожит европейских союзников, обеспокоенных сигналом, посылаемым России, но и рискует ударить по моральному духу американских военных – некоторым из них отменили ротацию незадолго до вылета, – и все это в условиях, когда армейский бюджет и без того натянут говорится в публикации

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала перспективу передислокации американских военных в Польшу неприемлемой, поскольку она бы привела к обострению военной напряженности в Европе.